Гвардиола: раз победа в Суперкубке Англии не ценится, то играть в нём не будем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недоумение, почему журналисты и фанаты забывают о выигрыше его командой Суперкубка Англии в нынешнем сезоне.

«Люди говорят, что мы выиграли один турнир. Но как же насчёт победы в Суперкубке Англии? Никто не считает этот трофей. Не знаю почему. Это вопрос, на который хотел бы получить ответ.



Может быть, он имеет значение для прошлого сезона. Но в прошлом сезоне, когда мы ушли в отпуск, его не было в нашем кармане.



В Испании и Германии, где я работал, Суперкубок является важным турниром. Мы всё время считаем, что у нас два трофея в этом сезоне, а также ещё три, за которые мы боремся. Но люди всё время твердят: один трофей, один трофей.



Хорошо, если мы сумеем превзойти «Ливерпуль» и выиграть Премьер-лигу, то в следующем сезоне не будем играть за Суперкубок.



Почему? Он же не считается турниром! Летние каникулы будут более продолжительными, и мы будем лучше готовы к Премьер-лиге и Лиге чемпионов», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги, вышел в финал Кубка Англии, четвертьфинал Лиги чемпионов, а в чемпионате Англии занимает второе место.