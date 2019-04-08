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Семак: врачи «Зенита» в ближайшее время смогут попасть к Кокорину

Семак: врачи «Зенита» в ближайшее время смогут попасть к Кокорину
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что в ближайшее время врачи из медицинского штаба петербургской команды смогут попасть к нападающему клуба Александру Кокорину, который на данный момент находится в СИЗО «Бутырка». Ранее стало известно, что форвард испытывает серьёзные проблемы с коленом.

«Медицинская служба „Зенита“ в курсе того, что происходит с Кокориным. Неоднократно делали запрос на посещение игрока. Сейчас, насколько понимаю, запрос удовлетворили. В ближайшее время наши врачи смогут попасть в СИЗО к Кокорину. Почему этого не было сделано раньше и почему не разрешили? Непонятно», — сказал Семак в эфире программы «8-16».

Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были взяты под стражу после участия в двух драках в центре Москвы.

Семак: мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин продолжил карьеру в «Зените»
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