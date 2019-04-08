М. Фернандес — лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index

Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим футболистом 22-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index, получив 419 очков за свою игру в гостевом матче со «Спартаком» (2:0). В этой встрече игрок записал на свой счёт результативную передачу.



Второе место в этом туре занял сербский защитник «Краснодара» Урош Спаич (408), отыгравший 90 минут в победном матче с «Крыльями Советов» (1:0). В тройку лучших вошёл также полузащитник «Ахмата» Олег Иванов (378), который отличился голом в матче с «Оренбургом» (3:1).



В общем зачёте Фернандес единолично лидирует в РПЛ со средним результатом 306 баллов за матч. Второе место занимает полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш (300). Третье-четвёртое места делят защитник «Краснодара» Александр Мартынович и полузащитник ЦСКА Никола Влашич (по 297).