Арбитр Гёзюбююк: Слуцкий зашёл слишком далеко

Голландский арбитр Сердар Гёзюбююк прокомментировал слова главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, который остался недоволен его работой на матче 29-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (3:3).

После матча российский специалист предположил, что Гёзюбююк, возможно, не любит толстых или лысых людей.

«Это странное замечание. Мои знакомые знают, какой я на самом деле. Очень удивлен подобным заявлением тренера после игры.



Он сказал некоторые вещи на пресс-конференции, которые заставили меня задуматься. Может, я работал на другом матче? К счастью, всё есть на видео от начала до конца. В том числе и то, что происходило возле раздевалок. Я не разговаривал с этим тренером, не говоря уже о том, что он меня о чём-то спрашивал. То, что я не жму никому руку, это тоже чушь. Я 10 минут общался с комментаторами и Брайаном Линссеном (нападающий „Витесса“. — Прим. „Чемпионата“). Даже помощник тренера „Витесса“ подошёл ко мне, и я протянул ему руку.

Считаю, это зашло слишком далеко. Остальное зависит от федерации. Я услышал совершенно неприемлемые вещи. Тренер сказал, что я ему ничего не объяснял. Его помощник пришёл ко мне сразу после игры. Я сказал, что объясню, но не на поле, а вне его. Я не собирался спорить на поле. Так что это тоже неправда", — приводит слова Гёзюбююка Voetbalprimeur.