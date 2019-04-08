Федотов — о матче с «Ахматом»: не в чем обвинить игроков «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подвёл итоги матча 22-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:3).



«Поражение — это очень неприятно. Мы пропустили гол, который, наверно, вселил в нас какую-то неуверенность, хотя для этого не было оснований. Надо отдать должное команде, мне не в чем обвинить ребят. Они сделали много, чтобы уйти от этого досадного поражения, создавали моменты. Естественно, соперник пользовался зонами, контратаковал, тем не менее у нас были стопроцентные шансы забить второй мяч. Думаю, концовочка тогда была бы очень жаркой. Мы оказали серьёзное давление, играли прилично. Единственное, у нас не получилось забить этот гол, чтобы обострить концовку поединка», — приводит слова Федотова пресс-служба «Оренбурга».

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