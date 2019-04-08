Почеттино: матч с «Манчестер Сити» — один из важнейших в тренерской карьере

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



«Матч будет очень трудным. „Манчестер Сити“ — одна из лучших команд в Европе. Хотим начать матч агрессивно и постараемся владеть инициативой. У нас было время, чтобы подготовиться и обсудить различные ситуации, которые могут произойти. Хотим сразу задать высокий темп, сыграть агрессивно. Матчи Лиги чемпионов сильно отличаются от Премьер-лиги. Надеемся, доставим трудности сопернику и атмосфера поможет нам.



Это один из важнейших матчей в тренерской карьере. Четвертьфинал Лиги чемпионов — большое достижение для нас. Знаем, будет очень трудно. Мы с Гвардиолой встречались в Испании и провели друг против друга множество матчей. Играть с „Барселоной“ всегда было трудно. Думаю, Пеп и его игроки знают, что мы смело играем в футбол, стараемся идти вперёд и задавать тон. Завтра постараемся сыграть агрессивно и победить.



Если команды примерно равны по классу, первоочередное, что ты должен делать, — это бегать. Против таких игроков, как Давид Сильва, Бернарду Силва, Стерлинг и Агуэро, первое — это бегать. Конечно, все эти футболисты очень техничные, но в первую очередь они выделяются скоростными качествами», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.