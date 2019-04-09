Данилу: «Ливерпуль» здорово играет на контратаках, у них очень быстрые игроки

Полузащитник «Порту» Перейра Данилу поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«Ливерпуль», наверное, можно считать фаворитом. Они играют дома, и «Энфилд» всегда был непростым стадионом. Ни о какой мести за прошлый сезон речи не идёт. Просто у нас серьёзные амбиции и большое желание проявить себя.



Эктор Эррера — это огромная потеря для нас. Но в составе «Порту» хватает тех, кто способен его заменить. Вариантов у нас несколько. И вообще мы очень много работали перед предстоящим матчем, изучали нынешний «Ливерпуль».



«Ливерпуль» здорово играет на контратаках, у них очень быстрые футболисты, но эта команда всегда действует компактно. Однако свободные зоны наш соперник всё-таки оставляет, и мы попробуем по максимуму этим воспользоваться.



В команде отличное настроение. Но дело тут совершенно не в сопернике. Мы должны быть хорошо готовы к любому повороту событий, ведь речь идет не о рядовом матче, а о четвертьфинале Лиги чемпионов. В футболе огромное значение имеют единоборства. Именно выигрыш единоборств приводит к победам. Тот, кто выиграет больше единоборств, и победит", — приводит слова Данилу официальный сайт УЕФА.

Консейсау: «Ливерпуль» невероятно силён, но мы знакомы с его возможностями