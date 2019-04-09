Г. Невилл — об Азаре: «Реал» и «Барселона» вновь переманивают лучших игроков АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал результат матча 33-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).



«Это была заводная игра, определённо лучшей командой сегодня был „Челси“. Болельщики могут быть довольны. В составе „Челси“ выступает выдающийся футболист мирового уровня, который зажёг игру. Первый гол останется в памяти надолго. Второй мяч был более простым, но тоже был хорош. Но при этом я чувствовал грусть, смотря на эти голы. Я вспомнил, как в последние недели много говорили о возможном переходе Азара в „Реал“. Как только эти слухи становятся серьёзнее и внушительнее, понимаешь, что эти пять матчей могут стать последними для Азара в Премьер-лиге. Это большая проблема английского чемпионата. „Реал“ и „Барселона“ вновь переманивают лучших игроков АПЛ», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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