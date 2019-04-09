Сарри: £ 100 млн – слишком дёшево для Азара

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал игру полузащитника Эдена Азара, отметившегося дублем в матче 33-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (2:0).

«Азар провёл великолепный матч. Он также хорошо действовал и с «Брайтоном». Нам очень повезло, так как очень легко выигрывать, когда у тебя есть в составе такой футболист.

£ 100 млн (€ 116 млн) — слишком дешёво за Эдена, если учитывать цены на рынке. Очень трудно найти игрока, похожего на Азара. Но если он хочет получить новый опыт, то будет трудно его удержать. Мы стараемся стать лучше, хотим быть одной из лучших команд Англии и Европы, но нужно уважать решение игрока», — цитирует итальянского специалиста BBC.

«Челси», набрав 66 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата.