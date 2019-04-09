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Медведев: интрига в чемпионате сохраняется, будем болеть за своих

Медведев: интрига в чемпионате сохраняется, будем болеть за своих
Футбол / РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который завершился со счётом 1:1.

«На мой взгляд, игра была очень интересной. Весы качались, обе команды хотели забить и победить. У нас в лиге все команды разные. Интрига в чемпионате сохраняется, будем болеть за своих. Комфортный ли отрыв от второго места в четыре очка? Интрига есть, играем дальше», — цитируют генерального директора «Зенита» «Известия».

«Локомотив», набрав 39 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) остался на вершине таблицы.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит выездная игра с «Ахматом», которая пройдёт 13 апреля. «Зенит» на своём поле сыграет с «Анжи». Матч состоится 14 апреля.

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