Олсен: «Аякс» способен выиграть Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Йеспер Олсен рассказал, может ли команда из Амстердама выиграть Лигу чемпионов.

«Почему нет? За этим вы и участвуете в турнире. Несомненно, они на это способны. Они молоды, ничего не боятся, но это может сработать и в обратную сторону. Тем не менее, результат их последнего противостояния с «Реалом» поражает воображение», — цитирует Олсена Goal.

На групповой стадии Лиги чемпионов «Аякс» в квартете с «Баварией», «Бенфикой» и греческим клубом «АЕК» занял второе место, а в 1/8 финала обыграл «Реал». В четвертьфинале команда из Нидерландов встретится с «Ювентусом».

Встреча «Аякс» — «Ювентус» пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» завтра, 10 апреля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.