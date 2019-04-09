Зидан не намерен тратить весь трансферный бюджет «Реала» на одного Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вряд ли пополнит состав «Реала» в ближайшее трансферное окно, сообщает Don Balon. По информации издания, переход игрока обойдётся в € 300 млн, а главный тренер мадридцев Зинедин Зидан на собирается тратить весь бюджет на одного футболиста. Сообщается о его просьбе к Флорентино Пересу сконцентрировать внимание на менее дорогих футболистах – Эдене Азаре и Поле Погба.

Оптимальную альтернативу для Мбаппе «Реал» видит в форварде «Ливерпуля» Садио Мане, переход которого оценивается примерно в € 150 млн. По данным британских СМИ, в контракте игрока прописана сумма отступных в размере € 230 млн.

Ранее появилась информация, что «Челси» требует за Азара £ 100 млн (€ 116 млн).