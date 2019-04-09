Панюков: прелесть российского чемпионата – игра без VAR

Нападающий «Урала» Андрей Панюков поддержал президента клуба Григория Иванова, который ранее неоднократно выступал против введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в РПЛ.

«Согласен с ним. Прелесть российского чемпионата — игра без VAR. Классический вариант футбола. Мне он ближе. На мой взгляд, это немного убивает футбол. Прелесть нашего вида спорта в том, что тут присутствует человеческий фактор. Если у нас есть VAR — зачем тогда судьи.

А вот с «Енисеем» видеоповторы не помешали бы, потому что там можно было назначить пенальти. Да всё что угодно можно было пересматривать. Но, на мой взгляд, VAR не нужен», — цитирует Панюкова «Советский спорт».

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков после 22 туров.