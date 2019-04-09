Будаков: в том году заикнулся, что, пока зарплату не дадут, не буду бриться

Вратарь «Анжи» Александр Будаков в шутливой форме отреагировал на вопрос «Почему не бреешься?».

«Я ещё в том году заикнулся, что, пока зарплату не дадут, не буду бриться. Представляешь, дурак дураком», — сказал голкипер.

Виде можно посмотреть в официальном «твиттере» махачкалинского клуба.

Ранее главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что игрокам не выплачивают зарплату восемь месяцев. Также у махачкалинцев имеется ряд задолженностей.

После 22 туров «Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в зоне вылета с 19 очками. После встречи 21-го тура с «Краснодаром» (0:5) Адиев подал заявление об отставке, но оно не было принято.

В 23-м туре «Анжи» на выезде сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 14 апреля.