Иньеста: «Реал» предпочёл бы чаще выигрывать чемпионат, «Барселона» — ЛЧ

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о текущем сезоне для каталонского клуба.

«Не согласен с тем, что «Барселона» стала менее яркой после моего ухода. Команда продолжает совершенствоваться. Она эффективна, но их подход продолжает меняться.

Какой из трофеев наиболее ценен? Они все имеют значительный вес. Ты должен радоваться тому, что выиграл, и расстраиваться по поводу упущенных титулов. Для меня важнее всего чемпионат, но многие назовут Лигу чемпионов. Игроки «Реала» предпочли бы чаще становиться чемпионами страны, в то время как футболисты «Барселоны» хотели бы чаще побеждать в Лиге чемпионов», — цитирует Иньесту Marca.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая идущий вторым «Атлетико» на 11 баллов.