Защитник «Ахмата»: очень доволен тем, как сыграли в Оренбурге

Защитник «Ахмата» Зоран Нижич поделился впечатлениями от матча 22-го тура против «Оренбурга». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Плохо вошли в игру, пропустили гол. Затем игра пошла хорошо, мы отыгрались и смогли выиграть. Я очень доволен тем, как сыграли. Думаю, нам нужно продолжать также. Травма? Там ничего серьёзного, я получил удар от соперника, там ушиб, думаю, ничего серьёзного», — приводит слова защитника официальный сайт грозненской команды.

«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (29) располагается строчкой ниже, на 10-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 22 матчах.