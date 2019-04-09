Стерлинг: Гвардиола никогда не даст расслабиться

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который пройдёт сегодня, 9 апреля, в Лондоне.



«Лига чемпионов — потрясающий турнир. Здесь нельзя терять концентрацию и нужно наслаждаться моментом, насколько возможно. Секрет моей удачной игры в том, что я нахожусь в отличной команде с невероятным тренером в условиях, в которых постоянно учусь. Гвардиола всегда стоит у тебя за спиной и никогда не даст расслабиться.

Новый стадион просто грандиозный. Он красивый, я рад, что мне удалось его увидеть. Я много о нём слышал, а теперь приятно увидеть всё самому. Надеюсь, на этой арене пройдёт хороший матч", — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга.