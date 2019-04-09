Быстров – об ограблении своего дома: жалею только о двух убитых собаках

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров рассказал, нашли ли грабителей его дома.

«У нас только футболистов могут посадить. А за настоящее преступление сидеть, видимо, необязательно. Расскажу показательную историю. Через 7-8 месяцев после ограбления охранник, который следит за моим домом, увидел у ларька человека очень похожего на подозреваемого в краже. Он сразу сообщил мне. Я позвонил в следственный отдел. Был вечер пятницы, и, видимо, люди уже отдыхали. Час звонил, никто не поднял трубку. В итоге узнал у друзей, как нужно действовать в такой ситуации. Оказывается, чтобы полицейские могли начать работать, нужно найти конкретный номер дела, по которому подозревается человек. Только тогда можно вызвать наряд. Я позвонил следователю, который вёл дело. Оказалось, что оно лежит в архиве, поэтому номер узнать быстро не получится. И вообще раз оно в архиве, то извини. В общем, никому уже до меня не было дела. А прошло меньше года. Видимо, поменялся начальник и решил, что висяки предыдущего руководства не его проблема. Так что никого не нашли.

О чём больше всего жалею? Эти уроды ворвались ко мне в дом с боевыми пистолетами и убили двух моих собак, которых я очень любил. Они были самым ценным. Остальное лишь вещи, которые можно заново купить», — приводит слова Быстрова портал Sportbox.