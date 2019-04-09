Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

У. Дембеле выплатит бывшему арендодателю € 10 тыс. за засорение дома

У. Дембеле выплатит бывшему арендодателю € 10 тыс. за засорение дома
Футбол / Испания

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле был оштрафован по итогам разбирательства с бывшим арендодателем Гердом Вайссенбергом, в чьём доме в Дортмунде он жил во времена выступления за «Боруссию».

Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Bild, стороне французского футболиста удалось снизить сумму штрафа с заявленных изначально € 21 тыс. до € 10 тыс., из которых € 4 тыс. – за аренду дома.

Ранее сообщалось, что Вайссенберг после отъезда Дембеле в Барселону обнаружил в холодильнике и между шкафами гниющую пищу. Также по дому были разбросаны пакеты и мусор.

«Дом был похож на мусорное ведро. Когда я в первый раз вернулся туда, я испугался. Я согласен с компенсацией, которую определил суд», — сказал хозяин дома.

«Барселона» огласила заявку на матч с «МЮ», участие Дембеле под вопросом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент