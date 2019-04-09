У. Дембеле выплатит бывшему арендодателю € 10 тыс. за засорение дома

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле был оштрафован по итогам разбирательства с бывшим арендодателем Гердом Вайссенбергом, в чьём доме в Дортмунде он жил во времена выступления за «Боруссию».



Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Bild, стороне французского футболиста удалось снизить сумму штрафа с заявленных изначально € 21 тыс. до € 10 тыс., из которых € 4 тыс. – за аренду дома.



Ранее сообщалось, что Вайссенберг после отъезда Дембеле в Барселону обнаружил в холодильнике и между шкафами гниющую пищу. Также по дому были разбросаны пакеты и мусор.



«Дом был похож на мусорное ведро. Когда я в первый раз вернулся туда, я испугался. Я согласен с компенсацией, которую определил суд», — сказал хозяин дома.

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