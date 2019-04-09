Полузащитник «Челси» арестован за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер арестован полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП. Как сообщает The Sun, прошедшей ночью после вечеринки хавбек синих на своей машине врезался в чужой автомобиль.

Он и женщина, которая его сопровождала, а также водитель другого автомобиля, получили небольшие травмы. В настоящее время Дринкуотер находится под стражей, а полиция выясняет все факты случившегося. Инцидент произошёл незадолго до того, как «Челси» на своём поле в матче Премьер-лиги обыграл «Вест Хэм Юнайтед».



«Мы в курсе событий, но хотим установить все факты, прежде чем что-либо комментировать", — заявил представитель лондонской команды.