Жена Новосельцева: может, Иван сделает что-то, чтобы избавиться от ребёнка

Баскетболистка Катерина Кейру, жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, призналась, что потеряла взаимопонимание со своим супругом.

«Я его боюсь. После всего, что он сделал, я перестала понимать, что творится у него в голове. Я ведь не ожидала, что он в принципе на такое способен! А если оказался способен, то кто знает, что он может ещё? Что угодно… Поставить подножку. Толкнуть. Вроде как невзначай… Поскольку я не понимаю, что с ним случилось и что им сейчас движет, предположить можно всё, что угодно. Возможно, он очень внушаемый. И на него повлиял кто-то из его окружения. Может, есть человек, который ему говорит: «Тебе не нужен этот ребёнок». И он попробует сделать что-то ужасное, чтобы избавиться от него. Звучит страшно, я знаю. Но ожидать можно всего, что угодно. Или другой вариант — он сам себя как-то поранит, а потом обвинит в этом меня. Кричал же во всеуслышание: «Я тебя боюсь!». В общем, доверия к мужу у меня нет. И встречаться с ним один на один я не буду», — цитирует Кейру «Советский спорт».

Ранее у пары возник конфликт. Позже Кейру сообщила, что Новосельцев переписал их совместное жильё на свою мать.