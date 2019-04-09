Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы. Их нет ни в кассах, ни на официальном сайте ростовского клуба.



«Обращаем ваше внимание на то, что остались неоплаченные брони болельщиков и корпоративных заказчиков. В случае если эти брони будут отменены, билеты поступят в продажу на официальном сайте клуба», — сообщила пресс-служба «Ростова».

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 14 апреля. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

После 22 туров «Ростов» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место, имея в активе 32 очка, красно-белые идут на одну позицию выше, набрав 36 баллов.

Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».