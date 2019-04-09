Федецкий: московский клуб предложил € 2 млн, думали, я раздвину ножки и рвану

Защитник «Карпат» Артём Федецкий рассказал, что у него была возможность переехать в чемпионат России. По словам украинского футболиста, у него было выгодное предложение от одного из московских клубов.



«У меня был вариант перейти в чемпионат России. С финансовой точки зрения – очень хороший. Но не всё считается в деньгах. Я уверен, что кто-то может сказать, что он герой, уже заработал, чтобы такое говорить. Нет.



Это была одна из московских команд, предложили два миллиона евро. Думали, что как только мне озвучили сумму, то я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались», – сказал Федецкий в эфире YouTube-канала «Трендец».

Ранее Федецкий также играл за киевский «Арсенал», «Харьков», «Шахтёр», «Днепр» и другие клубы.