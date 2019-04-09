Как играет «МЮ» под руководством Сульшера. Чисто тактический разбор

Александр Журавлёв и журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер в программе «Чисто тактический разбор» попытались разобраться, как играет «Манчестер Юнайтед» под руководством главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.



Норвежский специалист возглавил «красных дьяволов» в декабре прошлого года после отставки Жозе Моуринью. Ранее Сульшер, выступавший за манкунианцев в качестве футболиста, работал в «Кардифф Сити» и «Мольде».



После 29 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Выше манкунианцев находятся «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате» или на канале «МЯЧ Production» в YouTube.