Аленичев не смог оспорить лишение водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Суд оставил в силе решение в отношении главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, который ранее был признан виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения.



Как сообщает Sibnovosti.ru, накануне, 8 апреля, состоялся пересмотр дела наставника красноярской команды. Апелляция Аленичева была отклонена. Таким образом, осталось в силе решение о штрафе в размере 30 тыс. рублей и лишении специалиста водительских прав на полгода.



Аленичев был остановлен сотрудниками полиции в Красноярске в ночь с 17 на 18 ноября прошлого года. Правоохранители посчитали, что тренер находится в нетрезвом состоянии и предложили ему пройти тест на наличие алкоголя в крови, на что получили отказ. Таким образом, вина специалиста была признана автоматически, а его автомобиль был эвакуирован. Аленичев позднее заявил, что считает этот случай провокацией.

Аленичева обвиняют в «пьяной езде» Говорят, тренер угрожал сотрудникам ДПС.