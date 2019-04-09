Воспитанник «Зенита» Рудаков рассказал, почему уехал в чемпионат Финляндии

Российский вратарь Максим Рудаков, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал, почему принял решение продолжить выступление за финский клуб ХИК.

«У меня ещё действует контракт с «Зенитом». Я в любом случае ещё вернусь в «Зенит». Надо оставаться в хорошей форме, а там тренерский штаб решит. Почему всё-таки остался в Финляндии? Честно, не знаю. Просто появился такой вариант, и я согласился. Я хотел играть в еврокубках. Это колоссальный опыт. Здесь я уже успел поиграл с БАТЭ, «Олимпией» из Любляны. Матчи с такими соперниками — огромный опыт на будущее.



Не смущает ли низкий уровень чемпионата? Да ну, я молодой вратарь. Мне надо играть и всё. На самом деле многие недооценивают финский футбол. Я вам так скажу: здесь не самый низкий уровень. Много игроков, которые в прошлом поиграли в хороших командах. Много молодых игроков, которые после нескольких сезонов уезжают в сильные чемпионаты. Недооценивать финскую лигу не стоит, хотя понятно, что это не топовый турнир, с этим не поспоришь», — цитирует Рудакова «Фонтанка».