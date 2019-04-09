Торган Азар хочет перейти в дортмундскую «Боруссию», клубы ведут переговоры

Нападающий «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Торган Азар с большой вероятностью продолжит карьеру в одноимённом клубе из Дортмунда.



Как сообщает Kicker, бельгийский футболист выразил желание покинуть команду после окончания нынешнего сезона и присоединиться к «шмелям». Контракт Азара с его нынешним клубом рассчитан до лета 2020 года, и руководство не намерено удерживать его. Мёнхенгладбахский клуб намерен выручить с продажи игрока около € 40 млн с учётом бонусов.



Ранее сообщалось, что интерес к Азару также проявляют «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико», однако желание Торгана перебраться в Дортмунд сделало фаворитом «Боруссию».



В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 9 голов (3 из них – с пенальти) и 9 результативных передач.

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