Адвокат Кокорина: следствию сыграло на руку, что камеры в кафе не писали звук

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в социальной сети рассказала о деталях дела своего подзащитного. Сегодня, 9 апреля, Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится слушание по их делу.

«Дело будет слушаться каждый день, кроме субботы и воскресенья. Мы заявляли ходатайство, чтобы дело было передано прокурору, но нам в этом отказали. По поводу жалобы в ЕСПЧ ситуация следующая: жалобу нам никто не возвращал, внесена техническая корректировка. За год мы пишем достаточно большое количество жалоб в ЕСПЧ, и, как правило, они все удачные. Процедура выглядит следующим образом: жалоба поступает в канцелярию и проходит технический отбор на правильность заполнения формуляров. Далее она передаётся в секцию, где принимается решение, где её рассмотрят по существу и будет ли она коммуницирована. До секции у нас дело не дошло из-за того, что ко всем жалобам из РФ очень сильно придираются, буквально к каждой запятой, потому что Россия почти два года не платит взносов.



Нам это послужило даже на руку, потому что мы отправили жалобу до того, как Пресненский суд продлил стражу. Теперь у нас есть возможность дополнить жалобы ещё одним постановлением. Мы очень надеемся, что здравый смысл возобладает. Ребята большие молодцы, держатся хорошо. Они всё прекрасно понимают и очень взвешенно ко всему относятся. Что касается их поступка, Александр не сдержался. Но никто не снимает ответственности с потерпевшего, который вызвал его на этот конфликт своей грубой нецензурной бранью. Следствию сыграло на руку, что камеры в «Кофемании» не писали звук. Пользуясь этим, можно было говорить, что ребятам было сделано культурное замечание, а Кокорин встал и ударил человека стулом.



В истории с Соловчуком — Александр его не трогал, но там работал видеорегистратор, поэтому это статья 115, ведь слышно, что это конфликт, что Соловчук сам оскорбляет. Соловчук первый ударил и Кирилла Кокорина, и Павла Мамаева, так что там ситуация другая. Все эти разговоры, что всемером били ни в чём не повинного человека, что это было так жестоко… Все мы с глазами, все смотрим эти видеозаписи и видим, что происходит. Касательно того, что дрались профессиональные спортсмены, Соловчук сам профессиональный спортсмен, который занимался гандболом. Его вес — порядка 120 кг. Это он посчитал, что сейчас раскидает этих бойцов и всё будет нормально. Никто его первым не бил, драку зачинил он. Сам Соловчук не предпринимает ничего, он не пишет жалоб. Складывается ощущение, что его устраивает ситуация, что Мамаев загладил вред ему. Мы будем настаивать, что ситуация в «Кофемании» сделана небеспричинно, то есть это не хулиганство, а бытовой конфликт», — сказала Стукалова.