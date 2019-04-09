Полиция проверяет информацию об обманутых агентами иностранных футболистах

Полиция Москвы проверяет деятельность футбольных агентов из Москвы и Сочи по заявлению 20-летнего гражданина Сенегала Малика Дионге. Мужчина утверждает, что функционеры предлагали помощь в трудоустройстве в спортивные клубы. По его подсчётам, всего он заплатил им около $ 3000. Однако никакой поддержки они не оказали, и в итоге Дионге остался без средств к существованию. В аналогичной ситуации оказались ещё по меньшей мере три десятка спортсменов из разных африканских стран, которые рассчитывали развивать карьеру и для этого приехали в Россию.

«Мошенники разрушили мои футбольные мечты. Я с шести лет играю в футбол. В Сенегале выступал за юниорскую сборную. Зимой в интернете увидел объявление: «Помогаем легионерам с попаданием в немецкие футбольные клубы». Я собрал деньги, занял у родственников. Мне теперь так стыдно возвращаться домой ни с чем!» — цитирует Дионге «RT на русском».



4 апреля Малик Дионге написал заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителей ООО «Футбольный клуб «Петерсрода». По словам сенегальца, он приехал в Москву в феврале по спортивной визе, оформленной «Петерсродой» за $ 1000. В столице его поселили в дешёвом хостеле вместе с десятком других африканцев.