Конте выдвинул «Интеру» требования по зарплате

Миланский «Интер» продолжает вести переговоры с бывшим главным тренером «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, специалист выдвинул руководству нерадзурри требования по зарплате и хочет получать не менее € 10 млн в год. При этом эти условия относятся и к другим клубам, желающим видеть Конте у руля команды.



Если «Интер» согласится на требования тренера, он станет самым высокооплачиваемым среди коллег по Серии А. В настоящий момент больше всех в Италии получает наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри – € 7 млн. Нынешний рулевой «Интера» Лучано Спаллетти получает € 4,5 млн.



Конте пребывает без работы с лета прошлого года, когда он был отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси». В данный момент итальянец судится с лондонским клубом, требуя компенсацию за досрочный разрыв контракта.

Источник: Конте согласился возглавить «Интер» и одобрил продажу Икарди