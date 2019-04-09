Пак и Соловчук прибыли на заседание по делу Кокорина и Мамаева

Чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук прибыли в суд на заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, Пак и Соловчук пострадали в драках, зачинщиками которых стали Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий. Инциденты произошли 8 октября прошлого года в центре Москвы, а спустя три дня молодые люди были заключены под стражу. С тех пор их арест дважды продлевали, а на закрытом заседании в начале этого месяца суд продлил пребывание компании в СИЗО ещё на полгода – до сентября.



Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий отбывают арест в СИЗО «Бутырка».

Суд над Кокориным и Мамаевым. Заседание началось. LIVE Все подробности.