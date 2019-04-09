А. Егоров оценил правильность первого гола ЦСКА в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением по поводу первого гола, который ЦСКА забил в ворота «Спартака» в матче 22-го тура Премьер-Лиги.



«Я понимаю, почему возникли сомнения. Смутило всех, что не было вратаря. Обычно же судят по нему. А тут защитник был на линии. По мнению департамента, гол забит чисто и нарушения не было. Могу скачать этот момент и показать вам в следующий раз. Тут даже линейка не нужна», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

ЦСКА, набрав 40 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) остался на 5-м.



В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 14 апреля. ЦСКА предстоит домашняя игра с «Оренбургом», которая пройдёт 13 апреля.