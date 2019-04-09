Жёны Кокорина и Мамаева прибыли на судебное заседание

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прибыла на открытое заседание по его делу в Краснопресненский суд Москвы, передаёт корреспондентка «Чемпионата» Полина Куимова.



Также в здании находятся Дарья Валитова, жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина, и его мать. Слушание проходит в настоящий момент в Москве. На предыдущем заседании, носившем закрытый характер, было решено продлить арест ещё на полгода – до сентября.



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Заседание началось. LIVE Все подробности.