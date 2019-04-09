Мамаев: вопрос про возвращение в сборную, когда находишься здесь, странноватый

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своём самочувствии и ответил на вопрос о возвращении в сборную России.

«Чувствуем себя хорошо. Вопрос про возвращение в сборную, когда находишься здесь, странноватый. Больше всего здесь думаю о семье», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Сегодня в Краснопресненском суде Москвы проходит слушание по делу Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина. На предыдущем заседании, носившем закрытый характер, было решено продлить им арест ещё на полгода – до сентября.



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.