Два фаната «Зенита» получили годичный запрет на посещение стадионов

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о задержаниях, которые произошли во время матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:1). Игра прошла в Москве на «РЖД Арене».



«На стадионе „Локомотива“ тоже было установлено 36 дополнительных камер. Выявлен один человек, который нарушил запрет на посещение матчей. Это болельщик «Зенита». «Зенит» также установил камеры, чтобы отслеживать. Кроме того были задержаны два болельщика «Зенита» – они получили штраф в размере 10 тысяч рублей и запрет на один год. Есть разные меры наказания за пиротехнику. Судья рассудил так», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.