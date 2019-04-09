Мейтин: на матче «Спартак» — ЦСКА задержаны 182 человека, двое были в розыске

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал об итогах работы правоохранительных органов на матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА (0:2).



«Много файеров на «Спартак» – ЦСКА? Дерби. 45 тысяч почти. Пытались не пропустить пиротехнику. Кое-что удалось забрать. Что-то пронесли. Дерби прошло на высоком уровне. Все службы сработали хорошо. Есть результат. 182 человека задержаны. 15 привлечены по 20.31. В том числе за пронос и использование периротехники, нанесение телесных повреждений. Были установлены 64 дополнительные камеры.



Мэрия Москвы и МВД помогли клубу, предоставив такую биометрическую систему. С помощью этого были обнаружены пять человек, у которых был запрет на посещение матча. Также задержали двух граждан, которые были в федеральном розыске», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

РПЛ может изменить правила по использованию пиротехники на матчах