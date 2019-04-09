Прокурор: Кокорин и Мамаев оскорбляли чувства людей и совершили хулиганство

Прокурор выступил на заседании в Краснопресненском суде Москвы, в котором рассматривается дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

«Нарушали общепризнанные нормы и пренебрегали нормами поведения, противопоставляя себя им. Осознавая своё в высшей степени непристойное поведение. Соловчуку нанесли удары, из-за чего возникла закрытая черепно-мозговая травма, гематома век, закрытый перелом крыльев носа, сотрясение головного мозга. Производили действия, противоречащие общественным нормам, клали ноги на стол, бросали вещи на пол, орали матом. Оскорбляли чувства людей и демонстрировали пренебрежительное отношение к обществу. Используя обоснованное и корректное замечание Пака, подошли к нему, в ходе словесного конфликта, используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли Паку не менее трёх ударов в область головы.

Гайсину Мамаев нанёс удар в область головы, Кирилл Кокорин тоже, Протосовицкий схватил Гайсина за область шеи. Гайсин получил телесные повреждения. Таким образом, компания совершила хулиганство», — передаёт слова прокурора корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.