Мейтин: фанат «Спартака», протестовавший против Глушакова, начал задираться

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал инцидент на матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» – ЦСКА (0:2), в ходе которого был избит фанат красно-белых, выступавший против полузащитника Дениса Глушакова.



«С этим инцидентом разбирался «Спартак». С помощью видео воспроизведено всё, что происходило. В перерыве человек с шарфом начал задираться. Произошёл конфликт. Его побили. Его доставили в подтрибунное помещение. От госпитализации отказался. Писать заявление тоже отказался. Если появится обращение к органам внутренних дел, то виновных можно найти. «Спартак» после каждого матча ищет нарушителей. Со всеми установленными людьми проводится работа. Комиссия «Спартака» определяет меру ответственности. Может аннулировать их абонемент с возвратом стоимости. Тот болельщик с шарфом посетил уже с тех пор матч «Спартака-2» – фанат жив-здоров.



Поздно ли пришли стюарды и врачи? Подтвердить не могу. «Спартак» говорит, что всё было достаточно оперативно. А какое-то время всегда нужно, чтобы пришли доктора или сотрудники органов. Как должны реагировать стюарды в таких ситуациях? Они должны принять меры. Они не могут участвовать в драке, но могут постараться прекратить драку и вызвать полицейских», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Может, произошедшее со мной станет звоночком для Глушакова» Мы поговорили с фанатом «Спартака», которого избили из-за шарфа с оскорблениями капитана красно-белых.