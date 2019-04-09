Адвокат: К. Кокорин был вынужден отстаивать свою честь и причинил Паку побои

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, что в действиях его подопечного не было хулиганства.

«Наконец-то мы находимся на стадии судебного следствия, и можно поговорить о несостоятельности предъявленного обвинения. По Соловчуку очевидно, что все действия моего подзащитного носили ответный характер. Согласно всем показаниям, Соловчук нанёс удар Кириллу Кокорину первым. Никакого предварительного сговора и умысла не было, всё произошло стихийно в результате оскорблений, которые были озвучены. Поскольку Кирилл оказался в этой компании, попав под раздачу, он не мог оставаться безучастным. Что касается второго и третьего эпизодов по Паку, то их надо объединить. Никакого хулиганства здесь нет, оно должно иметь под собой целью нарушение общественного порядка. Но так получилось, что в одном заведении оказались люди разных графиков: кто-то заканчивал день, а кто-то только начинал. Но одни не хотели нарушить порядок для другого.

Весь негатив накопился у потерпевшего, произошло оскорбление. И Кирилл был вынужден как-то отстаивать свою честь и причинил Паку побои. Но не более того. Ребята не хотели никого оскорбить, извинялись и обещали скоро уйти. Но некоторые люди принимают вежливость за слабость», — передаёт слова Барика корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.