Кирилл Кокорин частично признал обвинения со стороны следствия

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, частично признал обвинения со стороны следствия по делу, фигурантом которого является.



«Все обвинения понятны. Признаю частично», — передаёт слова Кирилла Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Фигурантами дела помимо братьев Кокориных являются полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его. На предыдущем заседании, носившем закрытый характер, было решено продлить арест ещё на полгода – до сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Заседание началось. LIVE Все подробности.