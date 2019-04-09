Тренера сборной Аргентины сбила машина

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был доставлен в больницу Мальорки. 40-летний специалист был сбит машиной в тот момент, когда он катался на велосипеде.



Как сообщает официальный «твиттер» сборной Аргентины, в результате инцидента Скалони не получил серьёзных травм и был выписан из больницы после медицинского обследования.

Будучи футболистом, Скалони выступал за такие клубы, как «Ньюэллс Олд Бойз», «Эстудиантес», «Депортиво», «Вест Хэм Юнайтед», «Расинг», «Лацио», «Мальорка» и «Аталанта». В 2006 году Скалони поехал в составе сборной на чемпионат мира, где сыграл одну игру против Мексики. Всего за национальную команду провёл семь матчей.

Входил в тренерский штаб «Севильи», а с 2017 года работает со сборной Аргентины.