Протасовицкий: признаю два удара Соловчуку, больше ничего

Александр Протасовицкий, друг нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».



«Всё понятно. Предварительного сговора не признаю. Признаю два удара Соловчуку, больше ничего. Гайсина удерживал за шею с целью предотвращения конфликта. На очной ставке он сам это признал», — передаёт слова Протасовицкого корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Фигурантами дела также является младший брат Кокорина Кирилл. Молодые люди пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его. На предыдущем заседании, носившем закрытый характер, было решено продлить арест ещё на полгода – до сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Заседание началось. LIVE Все подробности.