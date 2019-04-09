Адвокат: действия Мамаева не содержат признаков хулиганства, а сговора не было

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал обвинения в адрес своего подзащитного.



«Поддерживаю позицию коллег, обвинение нахожу необоснованным. Мамаев в эпизоде с Соловчуком не действовал по предварительному сговору. Считаю, что следствие неправо, когда говорит, что повод для конфликта был незначительным. События были спонтанными. Действия Мамаева в отношении Соловчука объяснялись исключительно его личной мотивацией, у него была резкая неприязнь к потерпевшему из-за его слов.



По мнению защиты, действия Мамаева не содержат признаков хулиганства. А предварительного сговора вообще не было. Вдобавок к Мамаеву и всем фигурантам допущено незаконное вменение. Не указано, какие действия совершены каждым, за что они были привлечены к уголовной ответственности. Никто не применял предметы в качестве оружия, не было оскорблений по расовому признаку», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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