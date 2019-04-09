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Адвокат: Протасовицкий не бил Гайсина, а удерживал его, чтобы избежать конфликта

Адвокат: Протасовицкий не бил Гайсина, а удерживал его, чтобы избежать конфликта
Футбол / РПЛ

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, друга нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировала обвинения в адрес своего подзащитного.

«Я считаю обвинение необоснованным. Статью 213 я тоже не могу поддержать: всем же понятно, что конфликт как в «Эгоисте», так и в «Кофемании» носил спонтанный характер. Договариваться было не о чем. В «Эгоисте» масса свидетелей говорят, что молодые люди хорошо себя вели. В «Кофемании» тоже не было сговора, конфликт был спонтанным, поэтому никакого предварительного сговора там нет. Взаимоотношения между пострадавшими и подсудимыми были точечными и небеспричинными.

По Гайсину Александру отдельно вменяется 116-я статья, но никакого удара ему он не наносил: он его удерживал, чтобы предотвратить конфликт. Всё это видно из материалов дела. Статья моему подзащитному вменена неверно.

Хочется, чтобы мы наконец детально и чётко в этом разобрались. Во всех пяти томах дублируется одно и то же относительно каждого подсудимого. Одно и то же – всё до запятой. Все действия не могут доказываться одним и тем же. Ещё один момент, который свидетельствует о несостоятельности дела. Хочется, чтобы фантазии прекратились и мы наконец пришли к правильному решению», — передаёт слова Прилипко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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