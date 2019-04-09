Marca включила Карпина и Мостового в опрос о лучшем игроке в истории «Сельты»

Испанское издание Marca на своём сайте проводит голосование за лучшего футболиста в истории «Сельты».



В список претендентов попали два российских игрока – Александр Мостовой и Валерий Карпин, выступавшие за клуб из Виго в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Также в списке числятся защищающий цвета «Сельты» в настоящий момент форвард Яго Аспас и бывшие игроки команды Мазиньо, Владимир Гудель, Паиньо, Атилано Весино, Маноло Родригес, Мануэль Эрмидита и Хавьер Мате.



В настоящий момент в голосовании, в котором принимают участие интернет-пользователи, лидирует Аспас, предпочтение которому отдали более 7000 человек. Мостовой (4,5 тыс.) и Карпин (2 тыс.) замыкают первую тройку.



Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Карпин пришёл в клуб на год позже и ушёл на два года раньше.

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