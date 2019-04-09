Сегодня, 9 апреля, Игорь Шалимов покинул пост главного тренера «Химок». Шалимов возглавил химкинскую команду в июне прошлого года. После зимнего перерыва «Химки» в шести весенних турах набрали всего 5 очков. После 30 туров подмосковный клуб занимает 14-е место, находясь в трёх очках от зоны вылета.

«Имя нового главного тренера «Химок» будет объявлено в ближайшие дни. Клуб благодарит Игоря Михайловича за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится на официальном сайте подмосковной команды.

Шалимов ранее работал в «Краснознаменске», «Уралане», «Краснодаре-2», «Краснодаре», а также женской сборной России. Кроме того занимал должность заместителя спортивного директора РФС по работе со сборными командами и селекции.