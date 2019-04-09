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Бонуччи может перейти в «Реал» из-за расистского скандала

Бонуччи может перейти в «Реал» из-за расистского скандала
Футбол / Испания

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercato, будущее футболиста находится под вопросом после слов в адрес своего одноклубника Мойзе Кина.

После матча 30-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (2:0) Бонуччи заявил, что 19-летний форвард сам был отчасти виноват в том, что болельщики команды хозяев поля агрессивно отреагировали на забитый им гол, оскорбив Кина по расовому признаку.

«Ювентус» рассматривает возможность продажи Бонуччи летом, если клуб получит выгодное предложение. Отмечается, что к 31-летнему футболисту присматривается «Реал», который ищет замену Рафаэлю Варану, желающему покинуть мадридский клуб.

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