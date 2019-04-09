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Свидетель рассказал, с чего начался конфликт Пака с другом Кокорина и Мамаева

Свидетель рассказал, с чего начался конфликт Пака с другом Кокорина и Мамаева
Футбол / РПЛ

Карен Григорян, свидетель по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал об их конфликте с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«После прихода Пака и до начала конфликта прошло минут 30. Был виски, сколько-то. Кто-то его пил, кто-то нет. Выражались ли нецензурно в нашей компании? Думаю, нет. Я не помню.

Делал ли Пак замечания? Нет, не было ничего такого. Пак и Протасовицкий переглянулись, Протасовицкий ему что-то вежливо сказал. Договаривались ли в компании нанести удары стулом Паку? Нет. Всё произошло внезапно. Человек оскорбил. Оскорбление слышали все, кто сидел в моей части стола. Слышали ли посетители? Могли.

Помирились ли Пак и Кокорин перед уходом из ресторана? Я помню, что уходили и общались они нормально. Конфликт к тому времени был исчерпан. Александр первый предпринял попытки примирения. Сказал, кажется, что был не прав. Пак тоже так сказал. Это со слов Куропаткина я знаю», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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