Фетисов: это не вина Кокорина и Мамаева, а их беда, что мы их такими сделали

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов поделился мыслями о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



«Я в одном из своих интервью на этот вопрос ответил таким образом, что, скорее всего, это не их вина, а их беда, что мы их такими сделали. Что они ничего другого не знают. Это отношение известного спортсмена к людям, за счёт которых они имеют большие зарплаты, имеют такую популярность, известность. Это вещь во всём мире совершенно понятна. У тебя есть статус селебрити, если ты имеешь сегодня талант, который позволяет детям в нашей стране вешать твою фотографию в спальнях, то ты должен соответствовать этому.



Спортсмен должен быть таким примером для того, чтобы наконец это восприняли не просто как трагедию, на самом деле это так, а именно что это те ребята, которыми нам сегодня этот месседж поставлен. Насколько сегодня мы сумеем с этим совладать, перестроиться полностью в плане воспитания. Эта ситуация требует понимания, для чего всё это делается. Известный футболист – это кумир детей. Кумир детей не может позволять себе такие вещи – это 100%», — цитирует Фетисова «Р-Спорт».

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