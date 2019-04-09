Тарханов может возглавить «Химки»

Как стало известно «Чемпионату», известный российский наставник Александр Тарханов является кандидатом на пост главного тренера «Химок».

Напомним, что сегодня, 9 апреля, «Химки» расстались с Игорем Шалимовым, который тренировал команду с лета прошлого года.

После 30 туров «Химки», набрав 36 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

64-летний Тарханов ранее уже трижды возглавлял «Химки». Наставник тренировал подмосковный клуб с декабря 2009 по июль 2010 года, с марта по август 2012 года, а также с 31 августа по 26 ноября 2013 года. Последним клубом специалиста был «Урал», который он возглавлял в 2018 году. Также он работал с такими известными клубами, как «Спартак» (второй тренер), ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек» и «Кубань».